Павлов: Тарифы на тепловую энергию Госкомитет РТ по тарифам устанавливает индивидуально

Тарифы на тепловую энергию Госкомитет РТ по тарифам устанавливает индивидуально для каждой регулируемой организации Татарстана. Они зависят от особенностей технологических процессов предоставления данной услуги, а также от необходимых расходов, связанных с оказанием услуг теплоснабжения. Об этом «Татар-информу» сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Тарифы устанавливаются на уровне, достаточном для возмещения затрат организациям, оказывающим эти услуги, поэтому стоимость услуг теплоснабжения в городах и районах республики различная. Тарифы теплоснабжающих организаций или хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, поскольку рассчитываются, исходя из конкретных технико-экономических показателей», - отметил он.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, учитываются затраты на производство тепловой энергии, передачу тепловой энергии по тепловым сетям, расходы на сбыт. В структуре тарифа на тепловую энергию можно выделить такие статьи затрат, как расходы на топливо (до 60% в необходимой валовой выручке на производство тепловой энергии), энергоресурсы (около 13% в НВВ), ремонт основных средств (10% в НВВ), оплата труда (8% в НВВ) и амортизационные отчисления (5% в НВВ).

В республике услуги теплоснабжения оказывают 78 регулируемых теплоснабжающих организаций, которым Госкомитет устанавливает тарифы. Подробнее – в материале «Татар-информа».