Госкомитет РТ по тарифам объяснил, как проверить, не завышена ли плата за «коммуналку»

Лариса Хабибуллина рассказала о тарифах на коммунальные услуги для жителей Татарстана и предельных индексах

Фото: © «Татар-информ»

«Размер платежа складывается из тарифа и объема потребленной услуги»

Где жители Татарстана могут ознакомиться с действующими тарифами на коммунальные услуги в 2024 году?

Информация о тарифах на коммунальные услуги для жителей Татарстана на 2024 год размещена на сайте Госкомитета РТ по тарифам. Нужно открыть раздел «Деятельность», перейти во вкладку «Тарифы», далее открыть вкладку «Тарифы 2024» и нажать на кнопку «Тарифы для населения». Также актуальную информацию можно найти на едином информационном портале «Открытый Татарстан».

Из чего складывается размер платежа?

В соответствии с Жилищным кодексом России размер платежа граждан за каждую коммунальную услугу складывается из экономически обоснованного тарифа, утверждаемого для конкретной ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном действующим законодательством, и объемов потребления данной услуги. Объемы потребления услуги определяются благодаря приборам учета, а при их отсутствии – из нормативов потребления, утвержденных органами исполнительной власти субъектов страны. Таким образом, необходимо разделять понятия «тариф на коммунальный ресурс» и «плата за коммунальную услугу».

Жильцы оплачивают холодную и горячую воду в домах, электрическую и тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при печном отоплении, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (если заключено соглашение между органом исполнительной власти субъекта России и региональным оператором по обращению с ТКО, а также утвержден тариф).

Размер платежа граждан за каждую коммунальную услугу складывается из экономически обоснованного тарифа Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Предельные индексы исключают резкий рост платы граждан за коммунальные услуги»

Какие меры предпринимаются государством для ограничения роста платежей населения за коммунальные услуги?

Статьей 157.1 Жилищного кодекса РФ введено ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для этого утверждаются:

1) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России;

2) предельные или максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Такое ограничение позволяет исключить случаи резкого роста платы граждан за коммунальные услуги и является механизмом для принятия сбалансированных решений в сфере регулирования тарифов ресурсоснабжающих организаций, утверждения нормативов потребления коммунальных услуг населением и бюджетного планирования при одновременном обеспечении инвестиционной привлекательности отрасли.

Индекс в среднем по Татарстану ежегодно устанавливается Правительством России и определяет максимально допустимое увеличение совокупной выручки по всем коммунальным услугам, предоставляемым в республике. Это служит основанием для утверждения Раисом Татарстана предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельный индекс – максимальный рост платы людей за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы) набором коммунальных услуг. При этом для большей части потребителей рост платы за коммунальные услуги может составлять меньшую величину от утвержденного предельного индекса.

Применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце календарного года по отношению к размеру платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего года не более чем на установленную величину. Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг.

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Татарстана не может превышать индекс по республике Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Предельные индексы в муниципальных образованиях могут быть выше индекса по республике»

Можно ли превышать установленные Правительством РФ индексы платы за коммунальные услуги в среднем по Татарстану?

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Татарстана не может превышать индекс по республике, ежегодно утверждаемый Правительством страны.

Однако в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне ограничения, то есть предельные индексы в муниципальных образованиях могут быть установлены в размере выше индекса по республике. Это возможно лишь при наличии официального решения представительного органа муниципального образования. Решение принимается в форме согласования или отказа в согласовании проекта Указа Раиса РТ об утверждении предельных индексов.

Основаниями для этого могут послужить:

а) затраты регулируемых организаций на проведение мероприятий, включенных в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав этих систем;

б) соблюдение долгосрочных тарифов или долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в ходе заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения;

в) реализация инвестиционных программ регулируемых организаций, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Раис Татарстана на основании решения, принятого представительным органом муниципального образования:

а) принимает решение об утверждении предельного индекса в размере, определенном проектом Указа Раиса РТ об установлении предельного индекса, – в случае его согласования;

б) утверждает предельный индекс в размере, не превышающем индекса по республике более чем на величину предельно допустимого отклонения, – в случае отказа в согласовании проекта Раиса РТ об установлении предельного индекса.

На сайте Госкомитета РТ по тарифам в разделе «Обращения и прием граждан» размещен «Калькулятор коммунальных платежей» Фото: © «Татар-информ»

«Расчеты «Калькулятора коммунальных услуг» не могут быть платежным документом»

Как людям самим проверить, соответствует ли рост размера платы за коммунальные услуги установленным в регионе ограничениям?

На сайте Госкомитета РТ по тарифам в разделе «Обращения и прием граждан» размещен «Калькулятор коммунальных платежей». Это информационный инструмент, позволяющий выполнить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям. Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг в каждом месяце этого года по отношению к размеру платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года.

Как работает калькулятор коммунальных платежей на сайтах ФАС России и Госкомитета РТ по тарифам?

«Калькулятор коммунальных услуг» разработан ФАС России и размещен на ее официальном сайте для проверки значения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги по конкретному муниципальному образованию, утвержденного высшим должностным лицом субъекта страны. Он предназначен для примерного расчета изменения платы граждан за коммунальные услуги, исходя из данных об установленных тарифах на коммунальные ресурсы и объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Расчеты калькулятора носят информационный характер и не могут быть платежным документом. В случае расхождения данных люди могут обратиться в уполномоченные исполнительные органы госвласти Татарстана для получения информации о тарифах и правильности их применения.

Расчеты калькулятора носят информационный характер и не могут быть платежным документом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Информация по запросу должна быть предоставлена в течение 30 дней»

Какая организация в Татарстане контролирует правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги?

Контроль за соблюдением порядка начислений за жилищно-коммунальные услуги, а также за применением в расчетах объемов потребления этих услуг возложен на Государственную жилищную инспекцию РТ. Контроль за соблюдением требований к ограничению изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в республике также осуществляет Государственная жилищная инспекция РТ.

Должны ли организации коммунальной сферы предоставить информацию о своей деятельности по запросу потребителей?

В соответствии с постановлениями Правительства России информация на основании письменного запроса, в том числе в электронном виде, должна быть представлена в течение 30 дней со дня его получения. Она может быть отправлена в письменном виде заинтересованному лицу по почте с уведомлением о вручении либо выдана по месту нахождения регулируемой организации. Кроме того, ответ на запрос может быть направлен в ответ по электронной почте.

Раскрытая организациями информация в разрезе регулируемых услуг размещена на официальном сайте Государственного комитета РТ по тарифам в разделе «Раскрытие информации».