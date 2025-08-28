Госкомитет РТ по тарифам объяснил, как подключить дом к водопроводу и канализации

Подключение к водопроводу и канализации в Татарстане возможно только по официальным тарифам, утвержденным Государственным комитетом по тарифам республики. Самовольные врезки считаются нарушением закона, влекут административную ответственность и создают серьезные риски: бесконтрольный расход питьевой воды, сбой гидравлического режима сетей, а также ухудшение качества водоснабжения для добросовестных потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

Официальное технологическое присоединение – это процедура подключения дома к централизованному водоснабжению и канализации. Она проходит несколько этапов: получение технических условий, разработка проекта, выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Для частного дома точка подключения определяется на границе земельного участка, а для многоквартирного – на границе инженерных сетей здания, как правило, по его внешней стене.

Тарифы на подключение ежегодно утверждаются Госкомитетом РТ по тарифам. В 2025 году они определены для 110 организаций, а новые ставки на 2026 год будут утверждены в ближайшее время. Вся актуальная информация доступна на сайте ведомства.

Стоимость подключения зависит от утвержденных тарифов и необходимой нагрузки – то есть объема воды, который требуется потребителю. Для оформления подключения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и заключить договор. В нем будут прописаны виды работ, сроки, стоимость, порядок оплаты и ответственность сторон.

Работы выполняет организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения. Она выдает технические условия, проводит строительно-монтажные работы и сдает объект в эксплуатацию.

В особых случаях применяется индивидуальный тариф – например, если требуется более 50 кубометров воды в сутки, нужны трубы диаметром свыше 250 мм или необходима модернизация существующих сетей. При этом законодательством льготные тарифы на подключение не предусмотрены.