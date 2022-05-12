Госкомитет РТ по тарифам объяснил, как формируются цены на лекарства

Как формируются цены на лекарства в Татарстане на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель председателя государственного комитета республики по тарифам Лилия Борисова.

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входит около 800 наименований, цены на них контролирует государство. На остальные препараты ценообразование свободное, то есть аптека может ставить любой ценник.

На уровне ФАС России утверждают предельные отпускные цены производителей лекарств.

Дальше на уровне регионов утверждаются надбавки к этим ценам на оптовый рынок и в аптеки.

«Надбавка включает в себя транспортирование препаратов и хранение», – отметила спикер.

То есть цена таблеток складывается из цены изготовителя, наценки оптовика и наценки розничной торговой сети.

В Татарстане надбавки разные для препаратов до ста рублей по фактической отпускной цене производителя – предельные надбавки 15% для оптовиков и 30% – для розницы, от 100 до 500 рублей (13% и 25%) и дороже 500 рублей (10% и 19%). Все без учета НДС.