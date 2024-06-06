Госкомитет РТ по тарифам назвал топ-3 вопросов, волнующих татарстанцев

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С начала года в Госкомитет РТ по тарифам поступило около 120 обращений от жителей Татарстана. В топ-3 наиболее актуальных вопросов вошли начисления за ЖКУ, тарифы на проезд в общественном транспорте и цены на лекарства. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«Людей волнуют большие начисления за отопление и горячую воду, вывоз мусора. Также жители республики часто задают вопросы по приборам учета электроэнергии — когда делать поверку и куда обращаться за заменой счетчиков. „Татэнергосбыт“ меняет счетчики на электроэнергию бесплатно, но иногда возникают вопросы, почему этот процесс происходит долго. Люди также интересуются, как производятся начисления при отсутствии приборов учета на электроэнергию», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, некоторые люди считают, что с начала года повысились тарифы на тепло, но это не так. Повысились не тарифы, а объемы потребления во время морозов. Кроме того, плата за тепло в старых и новых домах может различаться. Чем энергоэффективнее дом, тем дешевле в нем отопление.

Подробнее о тарифах на коммунальные услуги читайте в материале «Татар-информа» Госкомитет РТ по тарифам: Расходы на ЖКУ повышаются, нужно требовать качественные услуги.