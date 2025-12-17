Госкомитет РТ по тарифам назвал тарифы на электроэнергию в 2026 году

В соответствии с приказом ФАС России прогнозные тарифы на электрическую энергию для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, после индексации с 1 января 2026 года составят 5,82 руб./кВтч, а с 1 октября 2026 года – 6,47 руб./кВтч с учетом НДС. Рост составит 65 копеек.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Сохраняются сниженные тарифы для городского населения с электроплитами и жителей сельской местности. Это очень важный показатель, поскольку порядка половины населения республики проживает на таких территориях, заметил он.

Тарифы будут установлены с понижающими коэффициентами и составят:

· тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами – с 1 января – 4,96 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября – 5,82 руб./кВтч (с НДС), рост на 86 копеек;

· тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января – 4,26 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября – 4,85 руб./кВтч (с НДС), рост на 59 копеек.

Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов отметил, что с 2026 года в Татарстане будут установлены тарифы на электрическую энергию с дифференциацией в зависимости от объемов потребления:

– первый диапазон: до 3 900 кВтч в месяц;

– второй диапазон: от 3 900 до 6 000 кВтч включительно в месяц;

– третий диапазон: свыше 6 000 кВтч в месяц.

Тарифы по указанным диапазонам, например, для городского населения с газовыми плитами, составят:

– первый диапазон: с 1 января 2026 года – 5,82 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября 2026 года – 6,47 руб./кВтч (с НДС);

– второй диапазон: с 1 января 2026 года – 7,06 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября 2026 года – 8,54 руб./кВтч (с НДС);

– третий диапазон: с 1 января 2026 года – 10,88 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября 2026 года – 12,41 руб./кВтч (с НДС).

Объем потребления определяется по лицевому счету. Предусмотрен особый порядок для домов с электроотоплением. В отопительный период к предельным значениям объема потребления применяется коэффициент 1,8, чтобы учесть повышенное потребление электроэнергии.