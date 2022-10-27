Госкомитет РТ по тарифам назвал районы — аутсайдеры по программе догазификации

Государственный комитет РТ по тарифам назвал 17 районов Татарстана, которые имеют наименьшие показатели по программе догазификации.

«В „красной зоне“, где догазификация составляет менее 30%, — Арский, Черемшанский, Нижнекамский, Спасский, Аксубаевский, Мензелинский, Елабужский, Тетюшский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Азнакаевский, Агрызский, Зеленодольский, Тукаевский и Альметьевский районы, всего 15. В двух районах показатель догазификации ниже 15%, это Аксубаевский и Елабужский», — рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

При этом лидерами по выполнению программы догазификации выступают Кукморский (73%), Буинский (59%), Новошешминский (57%), Чистопольский и Балтасинский (по 53%), Апастовский (52%) и Атнинский (51%) районы.

Программа социальной догазификации жилых домов населенных пунктов была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время она активно реализуется в регионах страны.