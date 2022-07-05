Госкомитет РТ по тарифам назвал причины роста тарифов на ЖКУ с июля

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги наиболее заметно вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана, где использовано предельно допустимое отклонение, которое для республики установлено в размере 3%. Причины роста объяснил на брифинге в Казани председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Согласно его данным, такое решение было принято в связи с ростом цен на газ и электроэнергию выше определенного прогноза. Для Казани установлен предельный индекс с превышением на 2022 год, это 13%.

«Хочу дополнительно сообщить о причинах изменения тарифов в рамках 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений. Это выполнение требований федерального законодательства в части обеспечения качественной очистки сточных вод. Новые биологические очистные сооружения (БОС) строятся за счет федеральных и республиканских программ. Однако дальнейшая их эксплуатация и текущий ремонт закладываются в действующие тарифы на водоотведение. Это в 2022 году коснулось жителей 12 муниципальных образований», — сообщил Груничев.

Второй причиной является устранение перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию для населения. В частности, речь идет о пересмотре понижающих коэффициентов к тарифам для городских домов с электроплитами с 0,72 до 0,74 в 2022 году.

Третьей причиной спикер назвал низкий уровень зарплаты основного производственного персонала. Четвертой причиной, по его словам, является реализация инвестпрограмм по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В среднем для жителей большинства муниципальных образований Татарстана рост платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не превысит 6,2%. Это значительно ниже уровня фактической инфляции в России, подчеркнул глава госкомитета.