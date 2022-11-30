Госкомитет РТ по тарифам назвал города Татарстана с наибольшим ростом тарифов на ЖКУ

Наиболее ощутимо тарифы на ЖКУ с декабря 2022 года вырастут для жителей 29 муниципальных образований Татарстана — там индекс роста платы граждан за ЖКУ не должен превысить 12%. Речь идет о девяти городах, десяти поселках городского типа и десяти сельских поселениях, сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В большинстве муниципальных образований республики повышение не превысит 9%. В рамках установленного индекса тариф на одну коммунальную услугу может существенно отличаться от тарифа на другую. Для решения точечных вопросов возможно применение предельно допустимого отклонения, которое установлено Правительством РФ», — уточнил спикер.

Тарифы наиболее заметно повысятся в Азнакаеве, Арске, Бавлах, Бугульме, Заинске, Зеленодольске, Иннополисе, Набережных Челнах и Нижнекамске. Также повышение заметят жители поселков Аксубаево, Алексеевское, Джалиль, Карабаш, Камское Устье, Тенишево, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода и Уруссу. В числе сельских поселений, где применены предельно допустимые отклонения, — Красноборское, Новошешминское, Афанасовское, Красноключинское, Абсалямовское, Дым-Тамакское, Октябрьское, Осиновское, Габишевское и Песчано-Ковалинское.

Чиновник объяснил причины применения предельно допустимого отклонения в перечисленных муниципальных образованиях. В частности, это строительство новых биологических очистных сооружений, «дальнейшая эксплуатация которых ложится на действующие тарифы на водоотведение».

«Это (строительство БОС — прим. Т-и) коснулось пяти муниципальных образований: поселков Алексеевское, Нижние Вязовые и Рыбная Слобода, Красноборского и Новошешминского сельских поселений», — добавил Груничев.

Амортизация в тарифах не учитывается, а учитываются только затраты на эксплуатацию. В числе других причин использования предельно допустимого отклонения он назвал траты на электроэнергию в домах с электроплитами, инвестпрограмму «Водоканала» и другие. Однако для 883 муниципальных образований республики индекс платы граждан составит 9% или даже ниже.