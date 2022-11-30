Госкомитет РТ по тарифам назвал два новшества тарифной кампании 2023 года

Две главные особенности регулирования тарифов с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года раскрыл сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Принято постановление Правительства 14 ноября 2022 года, повышение тарифов произойдет по всей России с 1 декабря этого года. Постановление характеризуется двумя новшествами. Во-первых, следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Таким образом, установленные с завтрашнего дня тарифы будут действовать более полутора лет. Во-вторых, в отличие от предыдущих годов средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России», — пояснил чиновник.

В целях исполнения постановления Правительства РФ Госкомитет РТ по тарифам утвердил тарифы по Татарстану на восемь коммунальных услуг: газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО и другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ежегодный рост тарифов на ЖКУ в Татарстане должен оказаться значительно ниже инфляции.