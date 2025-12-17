Госкомитет РТ по тарифам назвал цены на газ после индексации в 2026 году

После индексации с 1 января 2026 года тариф на газ для населения составит 8,55 руб. за кубометр с учетом НДС, а с 1 октября 2026 года – 9,28 руб. за кубометр, с ростом на 73 копейки. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Гайнутдинов пояснил, что розничная цена на природный газ для населения состоит из оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке, платы за снабженческие и бытовые услуги. Размер всех составляющих устанавливает Федеральная Антимонопольная служба.