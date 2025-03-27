Госкомитет РТ по тарифам напомнил о специфике счета-фактуры за ЖКУ

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Все жители многоквартирных домов Татарстана каждый месяц получают счет-фактуру за оказанные жилищно-коммунальные услуги. О его специфике напомнили в Госкомитете РТ по тарифам.

Счет-фактуру условно можно разделить на две части: первая часть содержит плату за коммунальные услуги, вторая – плату за жилищные, отметили в ведомстве.

При этом плата за коммунальные услуги включает плату за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, тепловую энергию, газоснабжение (для этой услуги предусмотрен отдельный счет-фактура), обращение с твердыми коммунальными отходами и, при наличии печного отопления, твердое топливо.

В свою очередь плата за жилищные услуги включает плату за услуги по содержанию, управлению и ремонту общего имущества, принадлежащего жителям многоквартирного дома по праву долевой собственности.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается на основе объема потребленных коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги. Объем потребленных коммунальных услуг определяется по показаниям индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы утверждает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Тарифы на коммунальные услуги в республике устанавливает Государственный комитет РТ по тарифам.

Тарифы на жилищные услуги государством не регулируются. Они определяются: в части собственников – решением общего собрания жильцов, в части нанимателей и собственников, которые не определились со способом управления, – органами местного самоуправления.

Взнос на капитальный ремонт утверждается постановлением Кабинета Министров Татарстана. Плата за жилищные услуги рассчитывается исходя из площади квартиры (с квадратного метра). Размер платы за ЖКУ непостоянен. На него оказывают влияние объем потребления коммунальных ресурсов, количество проживающих, площадь помещения, степень благоустройства, тарифы на услуги и так далее. Каждый фактор в той или иной мере влияет на итоговую сумму в счете-фактуре за ЖКУ.

В Государственном комитете РТ по тарифам работает линия для обращения граждан, телефон: 8 (843) 236-36-36 – по вопросам тарифообразования на коммунальные услуги.

Граждане могут направить свое обращение в Госкомитет РТ по тарифам также через интернет-приемную на официальном сайте.