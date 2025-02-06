Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормы температур в жилых помещениях зимой

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Температура в квартирах и подъездах в зимний период должна сооветствовать установленным нормативам. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«Температура в квартирах в зимний период должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых квартирах - не ниже +20 градусов. В подъездах температура в отопительный период должна быть не ниже +14 градусов», – сообщил он.

Романов отметил, что новый жилой фонд оборудован энергоэффективными системами. Чем выше класс энергоэффективности, тем дешевле квартплата, подчеркнул он.