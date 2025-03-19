Госкомитет РТ по тарифам напомнил, как получить субсидию по программе догазификации

Программа социальной догазификации, позволяющая бесплатно провести газ до границ земельных участков, продолжается в Татарстане. Догазификация проводится в населенных пунктах, где есть газораспределительные сети, сообщила сегодня зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Погодные условия уже позволяют проводить работы, связанные с программой догазификации. Догазификация – проведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Программа действует бессрочно», – сказала она.

Программой могут воспользоваться татарстанцы, которые намерены использовать газ для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

«Подать заявку на участие в программе можно на портале госуслуг, в МФЦ, на сайте единого оператора догазификации, на сайте или в офисе газораспредилительной организации», – отметила Борисова.

Строительство сети газопотребления внутри границ земельного участка, а также приобретение и установка внутридомового газового оборудования (котла, газовой плиты и прибора учета газа) проводится за счет средств потребителя. В стоимость работ внутри участка включаются затраты на проектирование сети газопотребления, строительство газопровода, установку отключающих устройств, прибора учета, газоиспользующего оборудования.

Борисова отметила, что Госкомитет РТ по тарифам регулирует стоимость работ внутри участка для газораспределительной организации.

«Установлены тарифные ставки для определения платы за техприсоединение внутри границ земельного участка. Работы обойдутся в пределах 100 тыс. рублей», – сообщила она.

Кроме того, татарстанцы могут заключить договор с частниками, но стоимость их услуг Госкомитетом РТ по тарифам не регулируется.

Для малообеспеченных и льготных категорий граждан предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат, понесенных на выполнение работ внутри границы земельного участка и установку внутридомового газового оборудования.

«На субсидию могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалиды первой и второй группы, семьи участников СВО и другие льготные категории граждан», – отметила Борисова.

По вопросам предоставления льгот нужно обращаться в отделы соцзащиты. На сегодняшний день понесенные расходы возвращаются в пределах 100 тыс. рублей.