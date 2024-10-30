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Госкомитет РТ по тарифам намерен утверждать тарифы электронной подписью
Подписывать постановления об изменении тарифов в Татарстане электронной цифровой подписью намерен Госкомитет РТ по тарифам. Такая практика пока используется лишь в трех регионах России. Об этом сообщил сегодня в Казани на коллегии Госкомитета РТ по тарифам зампредседателя ведомства Сергей Павлов.
«Тарифные решения, которые мы принимаем, а порой это порядка 800 постановлений, подписываются живой подписью. Действующее законодательство не позволяет подписывать постановления об установлении тарифов ЭЦП. Это связано с тем, что постановления подлежат официальному опубликованию. Кроме того, в настоящее время невозможно юридически обеспечить хранение подлинных электронных документов в соответствующих архивах», - рассказал он.
По данным Павлова, сейчас только три региона страны подписывают постановления о новых тарифах электронной цифровой подписью. Это Карелия, Камчатка и Сахалин.
«В настоящее время мы выступаем с несколькими предложениями. Это или частичная автоматизация данного процесса (подписывать ЭЦП и заверять канцелярской печатью), создание электронной системы хранения документов либо доработка межведомственной системы электронного документооборота РТ с внедрением функционала электронного архива», - пояснил Павлов.
Он также сообщил, что сейчас Госкомитет РТ по тарифам переходит на операционную систему отечественного производства. В ведомстве используют ОС «Астра Линкус». При этом особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности.
Заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам «Цифровая трансформация тарифного регулирования» прошло в Казани. Его провел председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.
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