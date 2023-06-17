Госкомитет РТ по тарифам: индексация стоимости тепла будет не ранее 2024 года

Сергей Павлов: «В Татарстане более 80 организаций поставляют тепловую энергию жителям, для каждой из них установлены тарифы на 2023 год»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Более 80 организаций поставляют тепловую энергию жителям»

Какое ведомство в регионе устанавливает в Татарстане тарифы на тепловую энергию? Где жители республики могут изучить информацию о тарифах?

Тарифы на тепловую энергию устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отдельно для каждой теплоснабжающей организации. Информация о действующих тарифах на тепло опубликована на сайте Госкомитета. Для этого нужно открыть разделы «Деятельность» - «Тарифы» - «Тарифы 2023» - «Тарифы для населения». Также информацию можно узнать на портале «Открытый Татарстан» и на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Нормативы тепловой энергии на «нужды отопления» утверждаются Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Они выкладывают сведения на своем сайте в разделе «Деятельность» - «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Начисления и оплата населением жилищно-коммунальных услуг».

Почему в районах республики установлены разные тарифы на тепловую энергию? От чего зависит величина тарифа?

В Татарстане более 80 организаций поставляют тепловую энергию жителям, для каждой из них установлены тарифы на 2023 год – индивидуально для каждого поставщика. Они зависят, во-первых, от вида выработки тепловой энергии, которая делится на комбинированную, когда тепло вырабатывается попутно при производстве электрической энергии, и некомбинированную выработку от отдельных источников – котельных, топочных.

Тарифы на тепловую энергию устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отдельно для каждой теплоснабжающей организации Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во-вторых, на размер тарифа влияют особенности технологических процессов. К примеру, характеристики котлов, степень загрузки котельных, износ оборудования, протяженность тепловых сетей.

И в-третьих, учитываются необходимые расходы, связанные с поставкой тепла, которые устанавливаются на достаточном уровне для возмещения затрат теплоснабжающим организациям. Стоит отметить, что в структуре затрат основные расходы, а это более 60%, занимают затраты на энергоресурсы – газ и электроэнергию. По 15% в структуре затрат приходится на амортизацию и расходы на оплату труда, еще 6% составляют траты на ремонт. Поэтому стоимость услуг теплоснабжения в городах и районах республики различная. Как правило, самые низкие тарифы у организаций, для которых теплоснабжение не является основным видом деятельности, к примеру, у ведомственных котельных.

Действующие тарифы для населения в городах республики:

Организация Тариф, руб./Гкал, с НДС Республика Татарстан (средневзвешенный) 2 155,85 ОАО «ТГК-16» (ЕТО-2 Салават-Купере) 1 905,38 АО «Татэнерго» (Набережные Челны) 2 093,26 АО «Татэнерго» (Казань) 2 136,60 АО «Татэнерго» (Нижнекамск) 2 158,46 АО «Казэнерго» 2 174,45 АО «Альметьевские тепловые сети» 2 184,68 ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» 2 352,30 АО «Татэнерго» (Заинск) 2 367,97 ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» 2 416,36 АО «Высокогорские коммунальные сети» 2 438,93 ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» 2 452,87 АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» 2 469,50 ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» 2 497,34

«Татарстан находится в зоне с наименьшим уровнем тарифов»

По каким причинам в 2023 году выросли тарифы на тепловую энергию?

Основными причинами роста послужили увеличение оптовой цены газа с 1 декабря 2022 года на 8,5%, рост тарифов на электроэнергию на 9% и индексация заработной платы на 6% по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации.

Как Татарстан по уровню тарифов на тепловую энергию выглядит по сравнению с другими субъектами?

Татарстан находится в зоне с наименьшим уровнем тарифов. При сравнении тарифов для основных поставщиков тепловой энергии в городах-миллионниках и городах, соседствующих с республикой, наши тарифы являются низкими.

Сравнительные данные по городам:

Регион, организация тариф на 2023 год, руб./Гкал, с НДС г. Набережные Челны (АО «Татэнерго») 2093,26 г. Пермь (ПАО «Т Плюс») 2127,14 г. Казань (АО «Татэнерго») 2136,60 г. Нижнекамск (АО «Татэнерго») 2158,46 г. Казань (АО «Казэнерго») 2174,47 г. Самара (ПАО «Т Плюс») 2180,11 г. Саранск (ПАО «Т Плюс») 2198,08 г. Екатеринбург (ПАО «Т Плюс») 2265,07 г. Ульяновск (ПАО «Т Плюс») 2266,38 г. Йошкар-Ола (МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1») 2295,28 г. Краснодар, (ООО «КТЭ») 2330,29 г. Ижевск (ПАО «Т Плюс») 2431,39 г. Уфа (ООО «БашРТС») 2559,11 г. Киров (ПАО «Т Плюс») 2578,72 г. Ростов-на-Дону» (АО «Теплокоммунэнерго») 2898,93 г. Москва (ПАО «МОЭК») 2912,53 г. Нижний Новгород (АО «Теплоэнерго») 2950,99 г. Санкт-Петербург (ГУП «ТЭК СПб») 3365,67

Кто контролирует порядок начисления жителям платежей за отопление?

Контроль за соблюдением установленного порядка начисления гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за услугу теплоснабжения, возложен на Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан.

«Рост платежей в зимний период связан с изменением температурного режима»

Какую информацию обязаны размещать в открытом доступе для населения теплоснабжающие организации?

Теплоснабжающие организации обязаны публиковать в свободном доступе информацию о самой организации, тарифах, основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, потребительских характеристиках регулируемых услуг, инвестиционных программах и отчетах об их реализации, порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения и другую информацию.

Почему бывает большая разница в начислениях за услуги отопления в зимний период? От чего зависит величина платежа за отопление?

Размер платы за отопление рассчитывается исходя из тарифа на тепловую энергию и объема ее потребления. Этот объем определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов. Объемы потребления тепловой энергии индивидуальны и зависят от энергоэффективности дома в целом и исправности теплосчетчика. Если фасад дома недостаточно утеплен, в холодные месяцы постоянно открыты окна в подъезде, то, соответственно, потребление тепловой энергии будет выше.

Разница в начислениях возникает из-за большего потребления жилым домом тепловой энергии в холодный месяц Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Расчет стоимости одного кубометра отопления и одного кубометра горячего водоснабжения рассчитывается управляющей компанией для каждого дома индивидуально, в соответствии с потребленными объемами коммунальных услуг и утвержденными тарифами для поставщиков услуг.

Рост платежей в зимний период или значительная разница в начислениях по месяцам связаны с изменением температурного режима, понижением температуры наружного воздуха, что приводит к фактическому росту теплопотребления. К примеру, если январь теплый, а февраль – очень холодный. Разница в начислениях возникает из-за большего потребления жилым домом тепловой энергии в холодный месяц. При этом тариф на тепловую энергию, применяемый для расчета стоимости услуг по отоплению, для потребителей в холодный месяц остается неизменным и соответствует тарифу, установленному Госкомитетом РТ по тарифам.

Стоит ли ждать повышения тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2023 года?

Тарифы на тепловую энергию установлены с 1 декабря 2022 года и действуют в 2023 году. Следующая индексация тарифов ожидается с 1 июля 2024 года. Это значит, что установленные с 1 декабря тарифы будут действовать более полутора лет.