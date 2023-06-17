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Госкомитет РТ по тарифам: индексация стоимости тепла будет не ранее 2024 года
О причинах роста тарифов на тепловую энергию в зимний период, разнице в платежах в городах и районах Татарстана в интервью «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.
«Более 80 организаций поставляют тепловую энергию жителям»
Какое ведомство в регионе устанавливает в Татарстане тарифы на тепловую энергию? Где жители республики могут изучить информацию о тарифах?
Тарифы на тепловую энергию устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отдельно для каждой теплоснабжающей организации. Информация о действующих тарифах на тепло опубликована на сайте Госкомитета. Для этого нужно открыть разделы «Деятельность» - «Тарифы» - «Тарифы 2023» - «Тарифы для населения». Также информацию можно узнать на портале «Открытый Татарстан» и на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Нормативы тепловой энергии на «нужды отопления» утверждаются Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Они выкладывают сведения на своем сайте в разделе «Деятельность» - «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Начисления и оплата населением жилищно-коммунальных услуг».
Почему в районах республики установлены разные тарифы на тепловую энергию? От чего зависит величина тарифа?
В Татарстане более 80 организаций поставляют тепловую энергию жителям, для каждой из них установлены тарифы на 2023 год – индивидуально для каждого поставщика. Они зависят, во-первых, от вида выработки тепловой энергии, которая делится на комбинированную, когда тепло вырабатывается попутно при производстве электрической энергии, и некомбинированную выработку от отдельных источников – котельных, топочных.
Во-вторых, на размер тарифа влияют особенности технологических процессов. К примеру, характеристики котлов, степень загрузки котельных, износ оборудования, протяженность тепловых сетей.
И в-третьих, учитываются необходимые расходы, связанные с поставкой тепла, которые устанавливаются на достаточном уровне для возмещения затрат теплоснабжающим организациям. Стоит отметить, что в структуре затрат основные расходы, а это более 60%, занимают затраты на энергоресурсы – газ и электроэнергию. По 15% в структуре затрат приходится на амортизацию и расходы на оплату труда, еще 6% составляют траты на ремонт. Поэтому стоимость услуг теплоснабжения в городах и районах республики различная. Как правило, самые низкие тарифы у организаций, для которых теплоснабжение не является основным видом деятельности, к примеру, у ведомственных котельных.
Действующие тарифы для населения в городах республики:
|
Организация
|
Тариф, руб./Гкал, с НДС
|
Республика Татарстан (средневзвешенный)
|
2 155,85
|
ОАО «ТГК-16» (ЕТО-2 Салават-Купере)
|
1 905,38
|
АО «Татэнерго» (Набережные Челны)
|
2 093,26
|
АО «Татэнерго» (Казань)
|
2 136,60
|
АО «Татэнерго» (Нижнекамск)
|
2 158,46
|
АО «Казэнерго»
|
2 174,45
|
АО «Альметьевские тепловые сети»
|
2 184,68
|
ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»
|
2 352,30
|
АО «Татэнерго» (Заинск)
|
2 367,97
|
ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей»
|
2 416,36
|
АО «Высокогорские коммунальные сети»
|
2 438,93
|
ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»
|
2 452,87
|
АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»
|
2 469,50
|
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей»
|
2 497,34
«Татарстан находится в зоне с наименьшим уровнем тарифов»
По каким причинам в 2023 году выросли тарифы на тепловую энергию?
Основными причинами роста послужили увеличение оптовой цены газа с 1 декабря 2022 года на 8,5%, рост тарифов на электроэнергию на 9% и индексация заработной платы на 6% по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации.
Как Татарстан по уровню тарифов на тепловую энергию выглядит по сравнению с другими субъектами?
Татарстан находится в зоне с наименьшим уровнем тарифов. При сравнении тарифов для основных поставщиков тепловой энергии в городах-миллионниках и городах, соседствующих с республикой, наши тарифы являются низкими.
Сравнительные данные по городам:
|
Регион, организация
|
тариф на 2023 год, руб./Гкал,
с НДС
|
г. Набережные Челны (АО «Татэнерго»)
|
2093,26
|
г. Пермь (ПАО «Т Плюс»)
|
2127,14
|
г. Казань (АО «Татэнерго»)
|
2136,60
|
г. Нижнекамск (АО «Татэнерго»)
|
2158,46
|
г. Казань (АО «Казэнерго»)
|
2174,47
|
г. Самара (ПАО «Т Плюс»)
|
2180,11
|
г. Саранск (ПАО «Т Плюс»)
|
2198,08
|
г. Екатеринбург (ПАО «Т Плюс»)
|
2265,07
|
г. Ульяновск (ПАО «Т Плюс»)
|
2266,38
|
г. Йошкар-Ола (МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»)
|
2295,28
|
г. Краснодар, (ООО «КТЭ»)
|
2330,29
|
г. Ижевск (ПАО «Т Плюс»)
|
2431,39
|
г. Уфа (ООО «БашРТС»)
|
2559,11
|
г. Киров (ПАО «Т Плюс»)
|
2578,72
|
г. Ростов-на-Дону» (АО «Теплокоммунэнерго»)
|
2898,93
|
г. Москва (ПАО «МОЭК»)
|
2912,53
|
г. Нижний Новгород (АО «Теплоэнерго»)
|
2950,99
|
г. Санкт-Петербург (ГУП «ТЭК СПб»)
|
3365,67
Кто контролирует порядок начисления жителям платежей за отопление?
Контроль за соблюдением установленного порядка начисления гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за услугу теплоснабжения, возложен на Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан.
«Рост платежей в зимний период связан с изменением температурного режима»
Какую информацию обязаны размещать в открытом доступе для населения теплоснабжающие организации?
Теплоснабжающие организации обязаны публиковать в свободном доступе информацию о самой организации, тарифах, основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, потребительских характеристиках регулируемых услуг, инвестиционных программах и отчетах об их реализации, порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения и другую информацию.
Почему бывает большая разница в начислениях за услуги отопления в зимний период? От чего зависит величина платежа за отопление?
Размер платы за отопление рассчитывается исходя из тарифа на тепловую энергию и объема ее потребления. Этот объем определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов. Объемы потребления тепловой энергии индивидуальны и зависят от энергоэффективности дома в целом и исправности теплосчетчика. Если фасад дома недостаточно утеплен, в холодные месяцы постоянно открыты окна в подъезде, то, соответственно, потребление тепловой энергии будет выше.
Расчет стоимости одного кубометра отопления и одного кубометра горячего водоснабжения рассчитывается управляющей компанией для каждого дома индивидуально, в соответствии с потребленными объемами коммунальных услуг и утвержденными тарифами для поставщиков услуг.
Рост платежей в зимний период или значительная разница в начислениях по месяцам связаны с изменением температурного режима, понижением температуры наружного воздуха, что приводит к фактическому росту теплопотребления. К примеру, если январь теплый, а февраль – очень холодный. Разница в начислениях возникает из-за большего потребления жилым домом тепловой энергии в холодный месяц. При этом тариф на тепловую энергию, применяемый для расчета стоимости услуг по отоплению, для потребителей в холодный месяц остается неизменным и соответствует тарифу, установленному Госкомитетом РТ по тарифам.
Стоит ли ждать повышения тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2023 года?
Тарифы на тепловую энергию установлены с 1 декабря 2022 года и действуют в 2023 году. Следующая индексация тарифов ожидается с 1 июля 2024 года. Это значит, что установленные с 1 декабря тарифы будут действовать более полутора лет.
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