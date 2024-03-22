Госкомитет РТ по тарифам: Индексация платы за тепло с июля обусловлена инфляцией в стране

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов рассказал о предстоящей летней индексации

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Стоимость теплоснабжения зависит от способа выработки тепла и износа основных фондов»

Сергей Вячеславович, как устанавливаются тарифы на тепловую энергию в Татарстане? Почему в разных районах республики действуют разные тарифы, от чего зависит их величина?

Тарифы на тепловую энергию устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отдельно для каждого поставщика услуг в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и другими нормативно-правовыми актами. Стоимость услуги по теплоснабжению зависит от особенностей технологических процессов предоставления данной услуги: способа выработки тепла, характеристики котлов, степени загрузки оборудования, протяженности тепловых сетей до потребителей, износа основных фондов, расчетного объема производства тепловой энергии и других. Тарифы различных хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, поскольку рассчитываются исходя из конкретных технико-экономических показателей организации.

Где жители Татарстана могут изучить информацию о тарифах на тепловую энергию, действующих в 2024 году?

Тарифы на тепловую энергию и соответствующие документы Госкомитета РТ по тарифам размещены на нашем официальном сайте в разделе «Деятельность» — «Тарифы» — «Тарифы 2024» — «Тарифы для населения». Также информация о тарифах опубликована на едином информационном портале «Открытый Татарстан» и на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Нормативы тепловой энергии на нужды отопления утверждает Министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Республики Татарстан. Актуальная информация опубликована на сайте министерства в разделе «Деятельность» — «Жилищно-коммунальное хозяйство» — «Начисления и оплата населением жилищно-коммунальных услуг».

Фото: © «Татар-информ»

«Теплоснабжающие организации обязаны публиковать информацию в свободном доступе»

Какое ведомство в республике контролирует правильность начисления платежей за теплоснабжение?

Контроль за соблюдением установленного государством порядка начисления гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за услугу теплоснабжения, возложен на Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан.

Какую информацию о своей работе обязаны размещать в открытом доступе для населения теплоснабжающие организации?

Теплоснабжающие организации обязаны публиковать в свободном доступе информацию о самой организации, тарифах, основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, потребительских характеристиках регулируемых услуг, инвестиционных программах и отчетах об их реализации, порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, и другую информацию.

Вся эти сведения размещены на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в разделе «Раскрытие информации». Информацию о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением или технологическим присоединением к системе теплоснабжения, организации обязаны размещать на своих официальных сайтах в интернете.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основной причиной роста платежей в зимний период является изменение температуры наружного воздуха»

Почему возникает большая разница в начислениях за отопление в зимний период? От чего зависит величина платежа?

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Расчет стоимости отопления и горячего водоснабжения рассчитывается управляющей компанией (ТСЖ или ЖСК) индивидуально для каждого дома в соответствии с потребленными объемами коммунальных услуг и утвержденными Госкомитетом тарифами для поставщиков услуг.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям. Основной причиной роста платежей в зимний период и значительной разницы в начислениях по месяцам является изменение температурного режима наружного воздуха. К примеру, январь – теплый, а февраль – очень холодный, что приводит к фактическому росту теплопотребления. Таким образом, разница в начислениях возникает из-за большего потребления жилым домом тепловой энергии в холодный месяц. При этом тариф на тепловую энергию, применяемый для расчета услуг на отопление для потребителей в холодный месяц, остается неизменным и соответствует тарифу, установленному Госкомитетом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что тариф — лишь одна из составляющих платежа за услугу отопления. Не менее значимое влияние на уровень платы оказывает величина объема потребляемой тепловой энергии. Объемы потребления тепловой энергии индивидуальны для каждого дома и зависят от его энергоэффективности в целом и исправности счетчика на тепло. Если фасад дома недостаточно утеплен и в холодные месяцы постоянно открыты окна в подъезде, то, соответственно, потребление тепловой энергии будет выше.

Когда повысятся тарифы на тепло в 2024 году? Чем обусловлено это повышение?

С 1 января 2024 года повышения тарифов не было. Следующая индексация тарифов на тепловую энергию в 2024 году произойдет с 1 июля 2024 года. Планируемое повышение тарифов на тепловую энергию обусловлено существующей в стране инфляцией — ростом цен на газ и электроэнергию. Тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются с учетом изменения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, который доводится Министерством экономического развития РФ. Напомню, что тарифы на тепловую энергию в 2023 году не индексировались. Последнее повышение было 1 декабря 2022 года, после чего тарифы были заморожены на 1,5 года.