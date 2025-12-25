Госкомитет РТ по биоресурсам завел канал в MAX

Фото: © «Татар-информ»

Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам запустил официальный канал в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подписчики канала смогут регулярно получать оперативные новости, информацию об акциях и мероприятиях с участием сотрудников госкомитета, а также другую актуальную информацию.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.