Госкомитет РТ по биоресурсам ввел запрет на рыбалку в заказнике Устье реки Меши

С 1 февраля по 15 апреля на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши» вводится запрет на промысловую и любительскую рыбалку.

Как пояснили в пресс-службе госкомитета РТ по биоресурсам, ограничения вводятся, чтобы создать устойчивую популяцию водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства.

Инспекторы будут проводить регулярные рейды, за несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание.

Напомним, «Устье реки Меши» является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник создан для устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства.