Госкомитет РТ по биоресурсам: В Татарстане 125 животных погибли в ДТП

С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Татарстана погибли 125 диких животных, в том числе 81 лось, 42 косули, один марал и один пятнистый олень. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«За выходные на дорогах республики произошли две аварии с участием лося и косули в Елабужском и Чистопольском районах. Животные от полученных травм скончались, автомобили получили серьезные повреждения. В минувшую пятницу на скоростной федеральной автомобильной дороге М12 в Лаишевском районе и на трассе у села Пановка Пестречинского района случились два ДТП с участием лосей. Один автомобиль скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

В обоих случаях лоси от полученных травм скончались, а автомобили получили серьезные повреждения.

«Штраф за гибель лося составляет 80 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Госкомитет РТ по биоресурсам рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, быть внимательными в зоне действия знака «Дикие животные», а также на участках автодорог, пересекающих лесные массивы — там могут проходить пути миграции представителей фауны.