Госкомитет РТ по биоресурсам в Международный день рек рассказал о богатстве Волги и Камы

В Международный день рек специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам напомнили, что крупнейшие водные артерии Татарстана – Волга и Кама – служат домом для сотен видов животных и рыб.

Волга, являющаяся самой длинной рекой Европы, насчитывает около 70 видов рыб, среди которых осётр, стерлядь, щука и сом. На её побережье обитают выдра, бобр, серый журавль, белый аист и лебедь-шипун. В прилегающих лесных массивах водятся медведи, волки и лоси. Дельта Волги представляет собой ключевое место стоянки перелётных птиц.

Видовое разнообразие Камы несколько скромнее – порядка 40 видов рыб. В верховьях с чистой водой встречаются хариус и таймень. В среднем течении распространены лещ, судак и щука, а в низовьях – сазан и жерех. На берегах Камы можно увидеть бобров, уток, гусей, цапель и лебедей, а также лосей, журавлей и куликов.