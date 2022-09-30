Госкомитет РТ по биоресурсам в 2023 году возьмет под охрану белых цапель

В следующем году в Татарстане появятся новый заказник и охранная зона. Первый расположится на территории Нижнекамского района и получит название «Места гнездования большой белой цапли», второй – охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Черное» – в Зеленодольском районе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Проекты создания государственного природного биологического (зоологического) заказника регионального значения „Места гнездования большой белой цапли“ на территории Нижнекамского района и охранной зоны памятника природы регионального значения „Озеро Черное“ в Зеленодольском районе республики обсудили сегодня на заседании общественного совета. Их создание планируется в 2023 году», — сообщили в ведомстве.

Согласно проекту, заказник «Места гнездования большой белой цапли» займет площадь в 2 тыс. гектаров. Он создается для сохранения биоразнообразия, предотвращения негативного воздействия от деятельности человека на окружающую среду. Охранная зона памятника природы «Озеро Черное» находится в Зеленодольском районе. В ее границах запретят любую деятельность, оказывающую негативное воздействие на природные комплексы.