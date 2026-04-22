Госкомитет РТ по биоресурсам установит на Голубых озерах фотоловушки

Для выявления нарушителей на Голубых озерах Госкомитет РТ по биоресурсам планирует разместить на ООПТ фотоловушки. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

«Туристический поток туда действительно огромный. Продумываются вопросы размещения фотоловушек», – рассказал он.

Инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам на территории ООПТ выявляют разные нарушения. В основном это разжигание костров и купание в неположенных местах.

«За купание в Голубых озерах предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составляет две тысячи рублей», – отметил Шарафутдинов.

По его словам, выписываются десятки штрафов. Несмотря на то, что искупаться в озерах в обход специально оборудованных мест сейчас очень сложно, нарушители все же есть.

«Это отчаянные люди, кому надо перепрыгнуть через забор и туда нырнуть. Но таких мало, в основном люди относятся с пониманием», – отметил спикер.

Госкомитет РТ по биоресурсам мониторит соцсети и находит нарушителей.

«Кто-то рекламирует свадебные фотографии с погружением в Голубых озерах. Люди приезжали из соседних субъектов в нарядах», – сообщил Рамиль Шарафутдинов.

В таких случаях инспекторы выезжают на место и объясняют нарушителям, что подобные действия на территории ООПТ запрещены.