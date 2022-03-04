Госкомитет РТ по биоресурсам спрогнозировал минимальные потери рыбы из-за заморов

Республиканская экологическая акция по спасению рыбы от замора из-за нехватки кислорода «Рыбе быть!» продлится в районах Татарстана еще неделю. Об этом «Татар-информу» сообщила сегодня начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.

«В этом году к нам поступали обращения из Рыбной Слободы, где на Каме вскрывали лед и обнаружили локальный замор. В Спасском районе для спасения рыбы была прокопана траншея в 200 метров. По всем районам, на территории всех ООПТ на мелких озерах проводились экологические акции «Рыбе быть!». Они продолжатся еще неделю, пока погода позволяет выходить на лед», - сказала она.

Спикер отметила, что говорить о том, как прошла зимовка рыбы в целом, еще рано, поскольку реки не вскрылись ото льда. Однако районные службы ведомства проводят инвентаризацию путем мониторинга подводными камерами.

«Если мы видим, что где-то возможны заморы, то проводим мероприятия по бурению лунок и майн. В Лаишевском районе еженедельно опускают подледные камеры, рыба пока чувствует себя комфортно», - добавила Герасимова.

В целом, по словам эксперта, минувшая зима в Татарстане выдалась очень снежной. При этом уровень воды на Куйбышевском водохранилище был небольшой, что характерно для зимнего периода.

«Такая гидрологическая обстановка складывается каждый год. Однако мы ожидаем минимальных потерь, потому что уровень воды не колебался. Мероприятия по спасению рыбы проводились на постоянной основе», — отметила спикер.

Прохождение нереста, по ее словам, зависит от развития весенних процессов на водоемах республики. В это время действует запрет на вылов рыбы и проводятся экоакции по установке искусственных нерестилищ.

Как сообщил сегодня на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков, этой зимой было принято решение усилить противозаморные мероприятия, привлекая максимальное количество участников. Всего за зиму пробурено порядка 8 тыс. лунок и майн. Участниками акции стали более 2 тыс. человек.