Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил об увеличении числа выданных разрешений на 12%

За год количество выданных разрешений на охоту в Татарстане увеличилось на 12% – до 38,4 тыс. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«Рост выданных разрешений на пушных животных составил 22%. Это связано с тем, что увеличилось количество охотничьих угодий, где разрешена охота на зайца-русака. Если в 2023 году охота была открыта в 65 хозяйствах, то в 2024 году – уже в 76», – сказал он.

Батков поручил охотхозяйствам в этом году более активно заниматься созданием благоприятных условий для размножения животных. Для этого необходимо пересмотреть подходы к их охране и воспроизводству, заметил он.