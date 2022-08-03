В Татарстане открывается сезон охоты на барсука

Госкомитет РТ по биоресурсам с 4 августа начнет прием заявлений на разрешения на охоту на барсуков в общедоступных охотничьих угодьях Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Разрешения можно оформить в любом филиале МФЦ на территории республики независимо от района охоты. Для этого потребуется ряд документов», – сказано в сообщении.

Охотникам необходимо принести с собой паспорт, охотничий билет, написать заявление оплатить госпошлину в размере 650 рублей, а также сбор за пользование объектами животного мира. Все платежи рекомендуется производить при подаче заявления у оператора МФЦ банковской картой.

В районах республики установлены разные квоты на добычу животных. Так, в охотничьих угодьях Агрызского и Азнакаевского районной разрешается добывать по три особи, в Бавлинском, Сармановском и Лениногорском – по две, в Алькеевском, Альметьевском, Менделеевском, Новошешминском, Чистопольском и Ютазинском – по одной.