Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о расширении ареала обитания маралов

За последние 10 лет с момента выпуска маралов в естественную среду обитания их ареал в Татарстане расширился с 3 до 18 районов. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«Охотничья отрасль республики развивается. Численность большинства видов охотничьих ресурсов растет и пополняется новыми для республики видами животных – это марал и пятнистый олень. Пятнистый олень, впервые выпущенный в 2019 году, обитает уже в шести муниципальных районах республики. В прошедшем году впервые проведен учет его численности», – сказал он.

По данным Баткова, на сегодняшний день в вольерах республики содержатся более 2 тыс. оленей и в естественной среде – около 1 тыс.

«Совокупная экономическая оценка охотничьих ресурсов в 2024 году составила 2,9 млрд рублей, среднегодовой прирост – 16%, а за 10 лет – увеличение в 2,5 раза», – сказал Батков.

Рост экономической стоимости запасов произошел преимущественно за счет роста численности лосей и косуль, доля которых в общем количестве составляет около 70%.