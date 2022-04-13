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Экология
13 апреля 2022  17:14
Наталья Рыбакова

Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о пробуждении сурков

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В Татарстане после продолжительной зимней спячки проснулись сурки, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В спячке сурки были 6,5 месяца. За это время зверьки сильно теряют в весе. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к привычному образу жизни», - сказано в сообщении.

В прошлом году сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам насчитали на территории республики около 16 тыс. представителей данного вида грызунов.  

Они обитают в основном на юго-востоке республики. Самые большие колонии сурков находятся в Лениногорском, Бугульминском, Бавлинском и Азнакаевском районах. Также имеются исторические колонии в Буинском районе, где образованы памятники природы регионального значения  - Ново-Тинчалинская сурковая колония и Утинская сурковая колония.

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