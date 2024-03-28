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Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал об особенностях весенней охоты в Татарстане
Весенний сезон охоты открывается в первую субботу апреля в Татарстане. О правилах и особенностях ее проведения рассказал сегодня начальник Управления охраны растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в «Татар-информе».
Спикер сообщил, что с 6 апреля по 6 мая в республике открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. С 20 апреля по 29 апреля будет разрешена охота на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси). С 27 апреля по 6 мая будет открыта охота на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп).
«Весенний сезон охоты ждут многие охотники-любители, охота открывается на пернатую дичь по всей территории Республики Татарстан, она будет разрешена во всех охотхозяйствах и общедоступных угодьях. На особо охраняемых природных территориях охота не предусмотрена. Также охота будет закрыта на территории охотничьих заказников», — отметил Чиспияков.
Спикер напомнил, что в республике действуют ограничения по нормам охоты, которые необходимо соблюдать. В весенний период можно охотиться только из укрытия. «Охота с подхода разрешена лишь на глухаря», — подчеркнул Чиспияков.
Кроме того, по его словам, запрещается брать на охоту собак охотничьих пород. «Исключение составляет группа легавых пород спаниелей и ретриверов для розыска и подачи битой дичи», — уточнил он.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам, в весенний сезон охота на водоплавающую дичь может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 миллиметров, ходовая охота запрещена. Любые плавательные средства могут использоваться исключительно для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов.
Что касается охоты на боровую дичь, то она разрешается на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия и вальдшнепов на вечерней тяге с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 миллиметров.
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