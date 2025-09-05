Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о желающих получить охотничий билет без экзамена

Чтобы получить охотничий билет, с 1 сентября 2025 года необходимо сдать экзамен. За два дня до вступления новшества в силу Госкомитет РТ по биоресурсам зафиксировал шквал заявлений от желающих получить документ без экзамена.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«400 заявлений поступило за последние два дня – 30 и 31 августа, чтобы получить охотничий билет без экзамена», – сказал он.

Для сравнения, в год Госкомитет РТ по биоресурсам получает около 2,5-3 тыс. подобных заявлений. Всего в республике зарегистрировано около 70 тыс. охотников, но реально активно охотятся около 30 тыс. человек.

В сентябре вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охоте». Для получения охотничьего билета введен обязательный бесплатный экзамен на знание охотничьего минимума. Кандидаты в охотники обязаны пройти обучение и тестирование. Вместо краткого словесного подтверждения знаний теперь придется сдавать теорию и практику. Вопросов стало больше, повысился уровень их сложности. Экзамен должны сдавать как вновь получающие охотничьи билеты, так и те, кого лишили документа по той или иной причине.