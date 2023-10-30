Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о спасении краснокнижной гагары

Молодую гагару, обнаруженную в Лаишевском районе Татарстана, выпустили в Казани на озере Кабан. У птицы не обнаружено повреждений крыльев, поэтому, скорее всего, она продолжит свой путь на зимовку в теплые края. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

«Житель Лаишевского района Татарстана обнаружил гагару в районе Песчаных Ковалей. Это редкая птица, занесенная в Красную книгу России. Она не встречается в Татарстане. Вероятно, была на пролете в теплые края», – рассказал он.

Чиспияков объяснил, что гагара гнездится на Дальнем Востоке и на севере Вологодской области. В связи с особенностями строения крыльев взлетать может только с воды, с разбега не менее 30 метров.

«У них есть такая особенность – передвигаются по суше с трудом, взлететь не могут. У них крылья короткие, чтобы взлететь, нужен большой разбег по воде – где-то 30 метров. Птицы летают прямолинейно», – отметил специалист.

Неравнодушные татарстанцы привезли краснокнижную гагару в Госкомитет РТ по биоресурсам. Специалисты ведомства выпустили ее на незамерзающую часть водоема. Если птица по каким-либо причинам не сможет взлететь, то будет зимовать вместе с утками, заключил Чиспияков.