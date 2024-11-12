Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лениногорском районе спасли раненого краснокнижного орла-могильника
Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли краснокнижного орла-могильника в Лениногорском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Раненую птицу обнаружили нефтяники. Поймали, привезли в ветеринарную клинику Лениногорского района. Поместили в клетку, а потом обратились к нам», – сообщили в пресс-службе.
Для оперативной помощи было принято решение перевезти краснокнижную в центр реабилитации Зеленодольского района. При осмотре оказалось, что у хищника травмировано крыло. В естественной среде с такой травмой он не выживет.
Как уточнили в пресс-службе, на территории республики проходит северная граница ареала могильника. В пределах Татарстана за последние десять лет вид отмечен на гнездовании в лесостепном и лесном Заволжье. В Предволжье были единичные встречи, гнезд обнаружено не было. Ранее могильника встречали в разных районах республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»