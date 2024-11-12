В Лениногорском районе спасли раненого краснокнижного орла-могильника

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли краснокнижного орла-могильника в Лениногорском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Раненую птицу обнаружили нефтяники. Поймали, привезли в ветеринарную клинику Лениногорского района. Поместили в клетку, а потом обратились к нам», – сообщили в пресс-службе.

Для оперативной помощи было принято решение перевезти краснокнижную в центр реабилитации Зеленодольского района. При осмотре оказалось, что у хищника травмировано крыло. В естественной среде с такой травмой он не выживет.

Как уточнили в пресс-службе, на территории республики проходит северная граница ареала могильника. В пределах Татарстана за последние десять лет вид отмечен на гнездовании в лесостепном и лесном Заволжье. В Предволжье были единичные встречи, гнезд обнаружено не было. Ранее могильника встречали в разных районах республики.