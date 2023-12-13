Число охотников в Татарстане ежегодно растет на 1,5–2 тыс.

Каждый год в Татарстане регистрируется порядка 1,5–2 ыс. новых охотников. На сегодня их насчитывается порядка 64 тыс. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Растет и число выданных разрешений на охоту – за пять лет цифра увеличилась на 28% и достигла 38 тыс.

По словам представителя госкомитета, в двух районах Татарстана отмечается существенный рост числа оленей. Когда их популяция вырастет еще больше, охота на них будет открыта. Кроме того, из Красной книги РТ в ближайшие пять-шесть лет выведут зайца-беляка.

«В республике два вида зайца — беляк и русак. Беляк занесен в Красную книгу, но мы видим тенденцию к его увеличению. Заяц-русак встречается в юго-восточных районах, — сказал он. — В Татарстане за последние годы выросло почти в два раза — до 16 тыс. — поголовье лосей».

По данным Баткова, численность лосей и косуль в Татарстане за пять лет выросла на 66%.

Наиболее популярной в республике является охота на водоплавающую дичь — уток и гусей, более 60% разрешений выдается именно на эти виды. В последние годы пользуется спросом и охота на сурка и косуль.