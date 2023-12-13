Батков рассказал об угрозах в адрес сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам

За год сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выявили и пресекли около 800 административных правонарушений, возбудили 72 уголовных дела на нарушителей. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«Это охота без разрешений, нарушение границ охоты или правил перевозки оружия. На нарушителей наложены штрафы на 1,6 млн рублей. За год возбуждено 72 уголовных дела, в том числе за браконьерство и другие нарушения. 67 уголовных дел уже направлены в суды», – сказал он.

Спикер отметил, что некоторые нарушители оказывают противодействие, угрожают сотрудникам государственного природоохранного ведомства, прокалывают колеса автомобилей.

«Был случай, когда подожгли личный автомобиль одного из наших сотрудников. При содействии сотрудников полиции нарушителя нашли и привлекли к ответственности. Он получил реальный срок. Также в одном из районов республики нашему сотруднику были нанесены серьезные телесные повреждения, он получил перелом ребер. Злоумышленник получил два года лишения свободы», – добавил Батков.