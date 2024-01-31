Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как сохранить Голубые озера для потомков

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За 2023 год Госкомитет РТ по биоресурсам возбудил 28 административных дел на граждан за различные нарушения режима заказника «Голубые озера» около Казани, наложены штрафы в размере 3-4 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани зампредседателя ведомства Рамиль Шарафутдинов.

«Государственный природный заказник регионального значения "Голубые озера" создан в 1994 году, он охраняет не только воду, но и лесные угодья, краснокнижные растения. Его судьбой озабочено не только научное сообщество, но и наши жители. В постковидное время привлекательность объекта возросла, в пиковые дни его посещает до 8 тыс. человек в день», — сообщил он.

Спикер отметил, что потоки туристов на охраняемой территории ежегодно растут, люди жгут костры, ставят мангалы, заезжают на автомобилях, катаются на сапбордах, а это делать запрещено. Поэтому нужны оперативные меры. Подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ, который упорядочит нахождение граждан, в первую очередь купальщиков. Они смогут купаться только в специальных местах.

«Если мы будем соблюдать нехитрые правила, то оставим заказник не только внукам, но и правнукам», — заметил Шарафутдинов.