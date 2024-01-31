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Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как сохранить Голубые озера для потомков
За 2023 год Госкомитет РТ по биоресурсам возбудил 28 административных дел на граждан за различные нарушения режима заказника «Голубые озера» около Казани, наложены штрафы в размере 3-4 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани зампредседателя ведомства Рамиль Шарафутдинов.
«Государственный природный заказник регионального значения "Голубые озера" создан в 1994 году, он охраняет не только воду, но и лесные угодья, краснокнижные растения. Его судьбой озабочено не только научное сообщество, но и наши жители. В постковидное время привлекательность объекта возросла, в пиковые дни его посещает до 8 тыс. человек в день», — сообщил он.
Спикер отметил, что потоки туристов на охраняемой территории ежегодно растут, люди жгут костры, ставят мангалы, заезжают на автомобилях, катаются на сапбордах, а это делать запрещено. Поэтому нужны оперативные меры. Подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ, который упорядочит нахождение граждан, в первую очередь купальщиков. Они смогут купаться только в специальных местах.
«Если мы будем соблюдать нехитрые правила, то оставим заказник не только внукам, но и правнукам», — заметил Шарафутдинов.
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