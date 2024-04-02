Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения совы в казанской школе

Краснокнижная серая неясыть залетела на территорию полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани и застряла крыльями в ограждении. Очевидцы происшествия позвали на помощь сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сова застряла, она шевелится», – сообщила жительница Казани, которая сняла пострадавшую птицу на видео.

На место выехали специалисты. По их словам, сова была немного напугана, но в целом вела себя спокойно. Видимых травм у нее обнаружено не было. Птица направлена в Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира в Зеленодольском районе, где за ней будут наблюдать специалисты.

«Неясыть обыкновенная или серая гнездится обычно в дуплах деревьев, очень редко – в пустующих гнездах сорок и хищных птиц, а также в печных трубах брошенных домов. Серая неясыть ведёт исключительно ночной образ жизни, основу ее питания составляют мышевидные грызуны, среди которых преобладают полёвки. Неясыть часто встречается на территории городских парков и кладбищ. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики, такие как Казань, Нижнекамск и Лениногорск. Город привлекает ее наличием кормовой базы, а люди стали неравнодушными к окружающей среде и птицам», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Неясыть занесена в Красную книгу Республики Татарстан. Если птица не ослаблена и спокойно перелетает, значит, она в нормальном физиологическом состоянии. Исключением могут стать случаи, когда сова травмирована. При обнаружении травмированных и ослабленных птиц нужно обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам по телефонам (843) 211-68-62 и (843) 211-69-07.