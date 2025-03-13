Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения серой неясыти

Стая ворон напала на серую неясыть в центре Казани. Происшествие на ул. Лево-Булачной заметили неравнодушные жители города и сообщили в Госкомитет РТ по биоресурсам.

«На серую неясыть, занесенную в Красную книгу РТ, вороны напали в одном из дворов в Казани. Во время осмотра сова чувствовала себя хорошо, была лишь немного напугана и обессилена, но ее здоровью ничего не угрожало. Чтобы потерпевшая залечила раны и восстановила силы, ее отправили в реабилитационный центр Зеленодольского района», - рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве пояснили, что днем совы плохо видят, поэтому не могут дать отпор воронам. Вороны же нападают на других птиц в двух случаях: если они слабее их или же если сами бояться соперника, отгоняют его от своего места обитания. Чаще они нападают группой.

«Неясыть серая обитает в лесах разного типа. Встречается на территории городских парков и кладбищ. Регулярно гнездится по соседству с человеком. В последние годы была замечена в Агрызском, Альметьевском, Алексеевском, Апастовском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Черемшанском и других районах. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики - Казань, Нижнекамск и Лениногорск», - добавили в пресс-службе.