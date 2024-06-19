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Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения лебедя-шипуна
Краснокнижного лебедя-шипуна с поврежденным крылом спасли сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам на водоеме в Зеленодольском районе. Подробности происшествия «Татар-информу» рассказал начальник МРО по Зеленодольскому району Госкомитета РТ по биоресурсам Алексей Астафьев.
«Сообщение о раненой птице на озере в селе Малые Ширданы Зеленодольского района поступило от местных жителей. Люди сообщили, что стая лебедей, обитавшая на водоеме, улетела, но остался один лебедь», – отметил он.
Выехавшие на место сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам обнаружили, что у птицы повреждено крыло.
«Скорее всего, на лебедя напала лиса», – отметил собеседник агентства.
Редкую птицу отправили на станцию передержки, которая находится неподалеку от фермы по разведению маралов.
«Мы его выпустили на озеро в центре передержки, лебедь сразу освоился. Сейчас он находится под наблюдением. При нормальной кормежке он быстро оправится», – считает Астафьев.
Он добавил, что в Зеленодольском районе лебедей-шипунов немного, они встречаются в заводях, на территории охотхозяйств.
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