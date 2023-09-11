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Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения краснокнижной совы
Краснокнижную сову со сломанным крылом спасли сегодня в Казани сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам. В пресс-службе ведомства рассказали «Татар-информу» подробности происшествия.
«Сообщение поступило от неравнодушного жителя Казани. Он нашел птицу с поврежденным крылом на обочине дороги, в районе „Крутушки“. Возможно, сова повредила крыло, ударившись о машину», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники госкомитета выехали на место и осмотрели серую неясыть. В ближайшее время она будет доставлена в реабилитационный центр Зеленодольского района, где пернатым займутся специалисты.
«Неясыть обыкновенная или серая — представитель отряда совообразных, семейства совиных. В Татарстане встречается в смешанных лесах, селах, деревнях, городах, в парках и на территории сельских кладбищ. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики, такие как Казань, Нижнекамск и Лениногорск», — уточнили в пресс-службе.
Сова гнездится обычно в дуплах деревьев, иногда в пустующих гнездах сорок и хищных птиц, в печных трубах брошенных домов. Серая неясыть ведет ночной образ жизни, в светлое время суток пережидает на деревьях. Основу ее питания составляют мышевидные грызуны, среди которых преобладают полевки, а также землеройки, и мелкие птицы.
«Она встречается в разных районах республики, но несмотря на это занесена в Красную книгу Татарстана. В последнее время люди чаще замечают сову в населенных пунктах, что говорит об увеличении ее численности», — добавили в пресс-службе.
Интересно, что серая неясыть может поворачивать голову на 270 градусов и имеет мягкое оперение, способствующее бесшумному полету в лесу.
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