Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения краснокнижной неясыти

Краснокнижную длиннохвостую неясыть, которая не могла самостоятельно взлететь, спасли в Высокогорском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам. Подробности происшествия «Татар-информ» узнал в природоохранном ведомстве.

«От сотрудников одного из предприятий Высокой Горы поступил звонок о том, что на территории базы находится сова, которая не может летать – взлетает и садится. Сову поймали, посадили в коробку и сегодня доставили в Госкомитет РТ по биоресурсам, а оттуда отправили в реабилитационный центр Зеленодольского района», – сообщил начальник межрайонного отдела по Высокогорскому району Александр Фомин.

Как уточнили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам, длиннохвостая неясыть – крупный хищник, который отличается завидным аппетитом, большим размахом красивых крыльев, сильными лапами и загнутым клювом. Птица активна в темное время суток – в сумерках, ночью, а также в пасмурные дни.

На территории республики неясыть встречается во многих районах: Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Черемшанском, Нижнекамском, иногда залетает в крупные города, к примеру, в Казань.