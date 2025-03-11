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Общество 11 марта 2025 17:31

Госкомитет РТ по биоресурсам раскрыл подробности спасения косули на реке Зай

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Провалившуюся под лед косулю в Альметьевском районе Татарстана после передержки выпустили на свободу. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Айдар Муртазин.

«Спасли косулю жители нашего района в пятницу. Животное, вероятно, собиралось перейти реку Зай, но лед тонкий, не выдержал, косуля провалилась. Ее вытащили на берег, накрыли куртками. Мы подъехали на место происшествия с ветврачами. Замерзшую косулю увезли на передержку. На протяжении пяти дней животное было под присмотром специалистов. Косулю кормили сеном и морковью», - рассказал он.

По словам собеседника, косуле не больше года. После повторного осмотра ветврача выяснилось, что здоровью животного ничего не угрожает. Сегодня ее выпустили на свободу.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #река #косуля #спасли косулю
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