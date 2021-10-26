Госкомитет РТ по биоресурсам начал проверку по жалобам на массовый мор лис в Челнах

В Набережных Челнах началась проверка сообщений о массовой гибели лис, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Информация о массовой гибели лис направлена руководителю районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. Комитет держит ситуацию на контроле. О результатах будет сообщено дополнительно», — отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о массовом море лис в Набережных Челнах. В сообщении сказано, что местные жители в последние дни частенько находят погибших животных в разных уголках города. Некоторые предполагают, что животные гибнут из-за бешенства, а кто-то винит во всем ухудшившуюся экологию.