Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил появление зайцев в Казани военными учениями

В последние дни жители Казани часто встречают зайцев в разных местах – в поселке Левченко, Ново-Савиновском и Приволжском районах. Фото и видео животных люди активно выкладывают в соцсетях. Причины появления зайцев в пригороде объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Я на днях повстречал зайца на Горках, в районе больницы на улице Сафиуллина. Дикие животные заходят на окраину города. Возможно, это связано с тем, что на полигоне сейчас проводят учения – шумят, стреляют, что могло вызвать беспокойство у животных», – сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Спикер отметил, что животные могут встречаться в пригороде, в этом нет ничего необычного, но зимой их просто легче заметить: на снегу остаются следы, нет растительности.

«Дикие животные заходят в город – и косули, и лоси. Город расширяет границы, занимая среду обитания животных», – добавил Чиспияков.

Напомним, об очередном появлении дикого зверька на територии казанской школы «Татар-информ» сообщил 24 ноября – тогда лесной гость попал на видео.