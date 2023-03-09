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Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал появление бобра в Казани
В казанском жилом комплексе «Весна» очевидцы сняли на видео бобра, который в поисках корма выбрался из хатки на реке Ноксе. Встречу с представителем отряда грызунов прокомментировал начальник Управления охраны животного и растительного мира Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.
«Это новый микрорайон, а бобры там жили и раньше. Зимой бобры хотя и не впадают в спячку, но становятся менее активными. Они живут в норах и хатках, заранее на зиму запасаются кормом — ветками», — рассказал он.
Представитель профильного ведомства отметил, что бобры на территории республики некоторое время били исчезающим видом, но сейчас ситуация изменилась, грызуны достаточно хорошо распространены и обитают на различных водоемах. Наличие рядом людей их уже не смущает.
Это не первый случай встречи казанцев с бобрами. Кроме того, подобные сообщения ранее поступали от жителей Лениногорска и других городов и районов Татарстана.
Видео: t.me/sosedivesna.
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