Госкомитет РТ по биоресурсам приступил к подсчету ондатр

С сегодняшнего дня специалисты Государственного комитета РТ по биоресурсам приступили к учету ондатр, обитающих на территории Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учет продлится до 15 ноября. Ондатры — околоводные животные, их учет производится по берегам водоемов. Учетчиками регистрируются как сами животные, так и следы их жизнедеятельности», — пояснили в комитете.

За последние пять лет численность ондатр в Татарстане увеличилась на 30%. По итогам прошлого года в республике насчитывалось 28 тыс. ондатр. Наибольшее количество этих животных отмечено в Мензелинском, Мамадышском, Буинском и Зеленодольском районах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе «лесной переписи» в Татарстане насчитали 96 степных лисиц, или корсаков. Степная лисица «похожа на обыкновенную лисицу, но по размерам ощутимо меньше».