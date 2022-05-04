Госкомитет РТ по биоресурсам предупредил о росте количества ДТП с участием диких животных

С наступлением теплой погоды и в связи с сезонной миграцией на дороги Татарстана стали чаще выбегать дикие животные, которые нередко становятся причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«За последнюю неделю такие случаи зафиксированы в Менделеевском и Елабужском районах Татарстана. Госкомитет РТ по биоресурсам призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, не пропускать дорожные знаки, предупреждающие о местах возможной миграции диких животных», - сказано в сообщении.

Вблизи заповедников, заказников или в лесной местности, где существует наибольшая вероятность миграции диких животных, водителям автомобилей следует быть особенно внимательными, и по возможности снизить скорость.

Если кто-то вдруг обнаружит на дороге раненое или погибшее дикое животное, то необходимо сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.