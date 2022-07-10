Госкомитет РТ по биоресурсам поздравил татарстанцев с Днем рыбака

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Федор Батков поздравил жителей республики с Днем рыбака. Текст поздравления размещен на портале ведомства.

«Уважаемые коллеги-рыбаки, работники предприятий и рыбных хозяйств благодаря вашему каждодневному нелегкому, самоотверженному труду рыбохозяйственный комплекс развивается, обеспечивая продовольственную безопасность Татарстана. Спасибо за ваше отношение к делу и высокое мастерство», — говорится в поздравлении.

Всем любителям рыбалки Батков пожелал хорошей погоды, надежных снастей и везения, как на воде, так и на суше.