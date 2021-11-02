Госкомитет РТ по биоресурсам: Охотники должны отчитаться о добытых барсуках за 20 дней

В Татарстане завершился сезон охоты на барсуков. Информацию о добытых трофеях охотникам нужно передать в течение 20 дней в организации, где они оформляли разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений чревата лишением права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за несвоевременную сдачу сведений о добытых охотничьих ресурсах.