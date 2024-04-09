Госкомитет РТ по биоресурсам отсудил 80 тысяч рублей за сбитого лося

Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам решил подать иск против страховой компании «Росгосстрах» в связи с дорожным происшествием, в котором клиент компании сбил лося. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда РТ.

Авария произошла в 2023 году. Водитель из Татарстана ехал на своем автомобиле Nissan Almera по трассе Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе республики. На 75-м километре дороги лось вдруг выскочил из-за ограждения, и, несмотря на экстренное торможение, водителю не удалось избежать столкновения.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, заметили раненого лося неподалеку от моста через Каму, не доезжая 200 метров до Алексеевского. В результате осмотра водитель был признан невиновным, и аварию признали страховым случаем.

Однако Госкомитет посчитал, что этот инцидент причинил ущерб охотничьим угодьям. Ведомство убрало труп животного и запросило у страховой компании возмещение в размере 80 000 рублей.

«Росгосстрах» отклонил иск, утверждая, что не следует выплачивать компенсацию за мертвое животное. Поэтому Госкомитет обратился в суд. На разбирательстве компания запрашивала прекратить иск, указывая на отсутствие документов, подтверждающих полномочия Госкомитета.

Кроме того, страховщики из Подмосковья утверждали, что ведомство не имеет права требовать компенсацию. Однако суд принял сторону татарстанцев и распорядился взыскать с компании 80 000 рублей за ущерб, а также 3 200 рублей в качестве госпошлины.