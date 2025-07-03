Госкомитет РТ по биоресурсам оценил пользу проекта «Свободный ток»

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

В Татарстане 30 рек считаются памятниками природы и являются особо охраняемыми природными территориями. В их числе Казанка. Об этом сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Казанка - место обитания животных и растений, в том числе краснокнижных. Экологический проект "Свободный ток" по расчистке Казанки от завалов деревьев и мусора должен благоприятно сказаться на состоянии объектов животного и растительного мира», - отметил он.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Чиспияков также сообщил, что на берегах Казанки около столицы Татарстана немало дач и СНТ. К сожалению, зачастую дачники и отдыхающие на природе люди оставляют на берегах реки мусор.

Экологический проект «Свободный ток» по расчистке реки Казанки реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» в Татарстане. Мероприятия по очистке реки проводит Татарстанское отделение Русского географического общества.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Рустам Минниханов.